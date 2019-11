5 big per il futuro: Polonia, prospetti sì. Campioni ancora no

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

POLONIA

Sembra costretta a vincere, la Polonia. Perché Robert Lewandowski ha trentuno anni, perché quasi tutti i big sono in quell'intorno lì, eccezion fatta per Arkadiusz Milik, Krzysztof Piatek e Piotr Zielinski. La generazione d'oro polacco è al suo apice e adesso Jerzy Brzeczek, sette vittorie, un pareggio e un ko nelle nove gare alla guida della Nazionale dall'estate del 2018, non può fallire. Anche perché l'orizzonte è fatto d'incognite e a conti fatti ancora senza big. Non c'è sulla carta un faro destinato a essere nel prossimo Europeo il riferimento della Nazionale, a meno di esplosioni come accaduto con Zielinski e Piatek. Sebastian Szymanski ha giocato titolare anche l'ultima contro Israele ed è già nel giro dei big. Non lo sono ancora gli altri, sebbene in Polonia le relazioni che arrivano sul trequartista Filip Marchwinski siano quelle da predestinato. E di vera grande speranza per il calcio polacco che verrà.

Nome: Sebastian Szymanski

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Esterno destro

Club: Dinamo Mosca

Nome: Aleksander Buksa

Anno di nascita: 2002

Ruolo: Attaccante centrale

Club: Wisla Cracovia

Nome: Sebastian Walukiewicz

Anno di nascita: 2000

Ruolo: Difensore centrale

Club: Cagliari

Nome: Filip Marchwinski

Anno di nascita: 2002

Ruolo: Trequartista

Club: Lech Poznan

Nome: Marcin Bulka

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Portiere

Club: Paris Saint-Germain