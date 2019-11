5 big per il futuro: Wolf per l'Austria, Skov Olsen per la Danimarca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli Europei si avvicinano e le qualificazioni stanno per terminare. Il quadro del primo Europeo itinerante è praticamente disegnato ma tra chi sogna in grande, come l'Italia, chi cerca conferme, come il Portogallo, c'è anche chi vuole il riscatto. Chi non si è qualificato, chi deve ancora farlo. Chi programma il futuro con un nuovo ciclo o chi sta per chiudere quello fatto di senatori e di big sul Sunset Boulevard. A un passo dal termine della corsa a Euro 2020, Tuttomercatoweb.com analizza il calcio che verrà. Cinque talenti nati dopo il 1 gennaio del '99 per ogni scheda.

5 big per il futuro Dopo aver analizzato le varie Nazioni con 5 talenti ciascuna, è il turno di concentrarci sul migliore delle altre. Cinque schede, venticinque nazionali in ordine alfabetico. In questo caso, ben due su cinque giocano in Italia. L'Albania ripone grandi speranze per il futuro nel centrale Marash Kumbulla che sta facendo vedere di esser già pronto per la Serie A. A Bologna si sta inserendo benissimo e gradualmente l'esterno d'attacco Andreas Skov Olsen. Degli altri il big è certamente Hannes Wolf, titolare al Lipsia in Germania. Preoccupa la situazione in Bosnia: senza Europeo e senza big per il futuro, il miglior prospetto è un terzino del 2001 che gioca ancora al Radnicki. La Bulgaria, in crisi da anni, spera nei gol di Martin Minchev.

ALBANIA

Marash Kumbulla (2000, difensore centrale, Hellas Verona)

AUSTRIA

Hannes Wolf (1999, trequartista, RB Lipsia)

BOSNIA

Nemanja Nikolic (2001, terzino destro, Radnicki)

BULGARIA

Martin Minchev (2001, attaccante centrale, Cherno More Varna)

DANIMARCA

Andreas Skov Olsen (1999, esterno destro, Bologna)