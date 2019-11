50 giorni al mercato, Cagliari: toccherà una macchina quasi perfetta?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Cagliari, cosa manca? Sorpresa, rivelazione. Gli appellativi e gli applausi si sprecano, adesso per la banda Maran viene il difficile. Confermarsi. Ecco il passo più complicato ma nella sorridente leggerezza coi piedi per terra con cui Nainggolan e compagni stanno vivendo il momento, manita alla Fiorentina inclusa, nulla sembra precluso. Sicché l'interrogativo sembra d'obbligo: perché toccare la macchina perfetta, o quasi? Il presidente Giulini vuol sistemare sul nascere casi e incomprensioni, Nandez su tutti, per andare avanti compatti verso un sogno e un obiettivo che in Sardegna qualcuno inizia già a sussurrare. Sì, potrà esserci l'uscita di qualche esubero, ma la sensazione è che il gruppo Cagliari andrà avanti insieme...