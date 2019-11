50 giorni al mercato, Fiorentina: due innesti e tanti esuberi per i viola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Fiorentina, cosa manca? Nell'anno zero della proprietà americana, è chiaro che gli inciampi siano d'obbligo e i passi da cui ripartire esistano. Una rosa giovane ma con innesti d'esperienza, tra progetto e presente, la Fiorentina deve ancora scegliere l'esatta direzione da prendere. In estate s'aprirà inevitabilmente il caso relativo al futuro di Federico Chiesa e non è da escludere che pure Gaetano Castrovilli verrà braccato dalle grandi d'Italia. Nel frattempo è gennaio: gli esuberi, da Bryan Dabo a Valentin Eysseric, da Cyril Thereau a Sebastian Cristoforo, non mancano per Daniele Pradè e Valentino Angeloni. Poi gli ingressi: la sensazione è che la Fiorentina stia cercando due giocatori. Un difensore centrale di spessore per poter giocare da subito anche a tre e con grande prospettiva. Poi un centrocampista di alta qualità, abile per fare l'interno o anche il trequartista.