Fonte: ha collaborato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Genoa, che manca? L'avvento di Thiago Motta in luogo di Aurelio Andreazzoli ha cambiato carte in tavola e strategie, anche sugli uomini mercato e sugli obiettivi. La sensazione è che il Grifone cerchi una prima punta d'esperienza per dare il cambio al giovane Andrea Pinamonti. Potrebbe così partire Antonio Sanabria e anche l'esterno Sinan Gumus potrebbe andare altrove in prestito. In mediana non dovrebbe cambiare granché dopo l'esclusione di Kevin Agudelo. Occhio agli esuberi, a chi ha giocato finora meno: oltre al centrocampista Sandro, dovrebbero partire sia Davide Biraschi che Jawad El Yamiq.