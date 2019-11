50 giorni al mercato, Hellas: no alla rivoluzione. Occhi aperti in attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Hellas, che manca? "Abbiamo quattro partite importanti da qui a gennaio, è davvero presto per parlare di sessione invernale. Per quel che immagino, non stravolgeremo certo la squadra". Così, Tony D'Amico, direttore sportivo del Verona, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com e le sue parole ci fanno capire che difficilmente ci saranno grossi scossoni di mercato nella finestra di riparazione. Possibile che nelle prossime quattro gare si continui a valutare l'operato, finora al di sotto delle aspettative, di Samuel Di Carmine e Mariusz Stepinski. Nel caso in cui i due centravanti non dovessero riuscire a sbloccarsi ecco che la dirigenza potrebbe davvero fare un pensierino a una prima punta, visto anche il recente caso relativo all'italiano, lasciato fuori per scelta tecnica dalla gara contro l'Inter di sabato scorso.