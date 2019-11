50 giorni al mercato, Juve: l'obbligo è risolvere i casi in uscita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Juventus, cosa manca? In una rosa completa come quella della Juventus, l'obbligo adesso è quello di risolvere due casi. Spinosi, che hanno fatto discutere per settimane. Due esclusi ben più che nobili dalla lista Champions della Vecchia Signora. Si tratta di Mario Mandzukic e di Emre Can. Il primo, in primis: perché il croato è di fatto fuori dal progetto Juve, col Qatar non sono tornati i conti e allora salutare i bianconeri è una certezza. C'è il Borussia Dortmund che cerca un attaccante, magari anche il Manchester United. Solo che la Juve vuole la doppia cifra nei conti e non tornano stavolta per le offerenti. Emre Can è sempre in squadra anche se l'ultimo della rotazione in mediana. Il Paris Saint-Germain resta interessato ma non lo considera una priorità. In Inghilterra e Germania piace sempre. Vedremo. Intanto può partire Merih Demiral, il Milan è sempre attento al futuro del turco che non trova spazio nella difesa di Maurizio Sarri. Ingressi? La Juve pensa all'estate. Al colpo gobbo, tra Paul Pogba e i grandi obiettivi in attacco.