50 giorni al mercato, Lazio: manca un centrocampista. Attacco ok?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Lazio, che manca? Le ultime quattro vittorie in campionato hanno proiettato la formazione di Simone Inzaghi al terzo posto in classifica e in vista del mercato di gennaio sia Lotito che Tare sono pronti a fare almeno un regalo all'allenatore, che se deve essere tenuta di conto la probabile eliminazione dall'Europa League, visto che il passaggio ai sedicesimi è appeso a un filo. Nonostante questo la priorità sarà per il centrocampo: Lucas Leiva ha dimostrato in questo avvio di stagione di non poter più giocare tutte le partite come negli anni scorsi e stesso discorso vale anche per Parolo. Ecco perché il ds biancoceleste cercherà un rinforzo in quella zona del campo. Se dovesse partire Berisha è poi possibile che la Lazio intervenga per cercare un calciatore che ha quelle caratteristiche, ovvero che possa garantire la spinta in attacco. Solo in caso di passaggio del turno in Europa si proverà ad aggiungere un attaccante ai vari Immobile, Correa, Caicedo e Adekanye.