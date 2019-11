50 giorni al mercato, Parma: rebus Darmian. Caccia al dopo Kulusevski

Fonte: ha collaborato Simone Lorini

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Parma, cosa manca? Nel mirino del direttore sportivo Faggiano c'è sicuramente un difensore: non ha molta importanza se laterale o centrale, perché gli attuali possono fare il doppio ruolo, da Iacoponi a Gagliolo passando da Laurini. Dunque un'occasione, in uno dei due ruoli, per alzare il tasso qualitativo della retroguardia di D'Aversa. In mediana dipenderà molto da quello che sarà il completo recupero e poi il rendimento di Grassi, non è da escludere che i ducali decidano poi d'intervenire a gennaio. Davanti il Parma è coperto ma c'è da considerare che il crack del momento, Kulusevski, è di proprietà dell'Atalanta e tornerà a giugno a Bergamo. Possibile dunque che Faggiano decida di anticipare i tempi su un arrivo dalle caratteristiche simili. Capitolo Darmian: l'Inter è pronta all'assalto per gennaio, da capire se i ducali faranno resistenza o se come da previsioni estive il futuro dell'ex United sarà alla corte di Conte. Magari con una contropartita in cambio.