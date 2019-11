Fonte: ha collaborato Davide Soattin

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

SPAL, cosa manca? In linea con il budget e la disponibilità, sicuramente la formazione di Leonardo Semplici cercherà di fare il possibile per un difensore centrale per la formazione spallina. Il nome evergreen è quello di Kevin Bonifazi del Torino, giocatore che chiaramente ben conosce l'ambiente e ovviamente pure ben gradito all'allenatore. Comunque un titolare con questo identikit, davanti l'idea è quella di prendere un giocatore per dare un partner titolare ad Andrea Petagna. Sulle fasce dipende molto da quello che sarà il decorso e poi il pieno recupero degli infortunati. Da non escludere anche possibili uscite di chi ha giocato meno per introiti da spendere proprio sugli obiettivi di cui sopra.