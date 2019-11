50 giorni al mercato, Udinese: big blindati. E priorità al tecnico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Udinese, che manca? Impossibile raccontarlo, oggi. Perché quello dell'allenatore è il tema principale e il rebus che la famiglia Pozzo vuole risolvere. Luca Gotti è traghettatore che però sta convincendo la piazza. Resterà o tornerà a fare il vice? Da capire. Lui, con profonda onestà intellettuale, dice "sarebbe un onore ma non la scelta giusta". Una rarità, nel calcio. I possibili eredi, da Walter Zenga a Davide Ballardini, si sprecano, compresi Massimo Carrera e Luigi Di Biagio. La società, però, è tentata dal dargli un'altra chance già contro la Sampdoria. Ballano intanto solo ipotesi in uscita: i big fanno gola, dal portiere Juan Musso a Rodrigo De Paul fino a Rolando Mandragora, hanno molte attenzioni e richieste. Tutte rimandate all'estate, fa sapere il club friulano.