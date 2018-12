© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto afferma questa mattina A Bola in Portogallo, la SPAL avrebbe fatto da tempo una proposta allo Sporting Lisbona per avere il cartellino di Emiliano Viviano, in esubero dalla formazione lusitana. Il problema è però l'ingaggio del giocatore, attualmente alto per i piani della società ferrarese.