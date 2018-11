A modo suo - Alla Juve non serve la manita per rispondere a Inter e Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli fa cinque gol, l'Inter fa cinque gol. La Juve si "accontenta" di farne tre e difende il + 6 in classifica. Tra ieri sera e oggi pomeriggio, le squadre di Ancelotti e Spalletti avevano mandato un messaggio chiaro nella corsa allo scudetto: 5-1 all'Empoli e 5-0 al Genoa. Cinquina, pokerissimo, manita: si può scegliere il termine preferito, resta una dichiarazione di intenti che le due aspiranti anti-Juve hanno mandato alla Serie A.

I punti in palio, al netto dei gol segnati, rimangono però sempre tre. E questo la Vecchia Signora lo sa benissimo: il 3-1 al Cagliari arriva, come abbiamo scritto, con la Juve che ti aspetti. Quella che controlla la partita, magari rischia di pareggiarla, ma alla fine vince lo stesso. Senza risultati roboanti (mai la squadra di Allegri ha fatto 4 gol in questa Serie A), questa Juve sembra non sapere fare altro che vincere. E questo rischia di essere un messaggio ancora più pesante di qualsiasi manita.