A volte ritornano. Caceres alla Juve, al via il terzo matrimonio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Martin Caceres alla Juventus, il terzo approdo bianconero è prossimo a diventare realtà. Il difensore uruguaiano, classe '87, ha deciso di salutare la Lazio in quanto non è riuscito a trovare spazio tra le file della formazione di mister Simone Inzaghi. L'ex Siviglia e Barcellona ha deciso di rientrare a Torino, per prendere di fatto il posto di Mehdi Benatia che ora proverà a conquistare spazio altrove. Così la Vecchia Signora s'è messa a caccia di un difensore esperto, tornando di fatto sul ragazzo che nel 2016 andò via a parametro zero per tentare l'esperienza in Premier League e vestire la casacca del Southampton. Da lì, poi, il rientro in Serie A per sposare il progetto dell'Hellas Verona e poi della Lazio. Senza troppa fortuna, a dir la verità, perché con gli scaligeri ha trovato la retrocessione in Serie B e con i biancocelesti il feeling dal punto di vista tecnico non è mai nato. Così Caceres lascia Formello con 18 apparizioni compessive tra campionato e coppe, poche per chi sente di poter dare ancora tanto. Adesso la terza esperienza per Benatia in maglia bianconera, per sfruttare ogni occasione concessa da Max Allegri alle spalle dei titolarissimi. Con il sogno Champions e la Copa America della prossima estate, da giocare con la maglia dell'Uruguay, sullo sfondo.

Questi i numeri delle due precedenti esperienze di Caceres alla Juventus:

- Stagione 2009/10

Quindici presenze in campionato

Una presenza in Coppa Italia

Cinque presenze in Champions League

- Dalla stagione 2011-12 al 2015-16

62 gare in campionato

Dieci presenze in Coppa Italia

Due presenze in Supercoppa Italiana

Sette presenze in Champions League

Otto presenze in Europa League