L'Adnkronos rilancia sull'ipotesi qatariota per il Milan. "L'interesse si fa sempre più concreto e la discussione è iniziata", spiega l'agenzia. Un primo incontro si è svonto nel capoluogo all'inizio della settimana con possibile replica ieri. Esito aperto, Milano come sede privilegiata, la trattativa da parte quatariota "è guidata da una personalità di massimo livello", scrive Adnkronos.

Non si tratterebbe di Nasser Al-Khelaifi, numero uno del Paris Saint-Germain, ma di una figura "molto più vicina all'emiro" Al Thani. Il Milan non ha rilasciato commenti a riguardo. Da parte qatariota sembra definitivamente sfumato l'interessamento per la Roma.