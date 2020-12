Air Cristiano Ronaldo: due gol e uno show, tutta la gioia del portoghese su Twitter

Una prestazione da MVP. Cristiano Ronaldo esulta dopo i due gol che hanno segnato il 4-0 della Juventus in casa del Parma, dopo la vittoria del Tardini il portoghese ha postato tutta la sua gioia sui social. Ecco il Tweet in calce: "Bello tornare alla vittoria e bello aiutare la mia squadra con due gol. #Finoallafine".

Good to get back to victories and happy to help the team win with two goals! 💪🏽 #finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/sOqRrMcr0M

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 19, 2020