Al via il calciomercato - Barça revolution: tutte le possibili occasioni da cogliere in Catalogna

Tanto, molto, forse tutto è inevitabilmente legato a quello che sarà il futuro di Leo Messi. L'annunciato addio della Pulce ha dato il là ad una clamorosa rivoluzione in casa Barcellona e le ultime indiscrezioni parlano di tantissimi big in uscita in nome di un rinnovamento quanto mai necessario. Detto di Messi, il primo a salutare il gruppo di Koeman è stato Ivan Rakitic, tornato senza troppo clamore al Siviglia. Il prossimo, almeno questa è la speranza dell'Inter, potrebbe essere Arturo Vidal. Poi, una volta risolta la questione relativa alla Pulga, via a tutte le altre cessioni: oltre a Neto, in difesa partiranno quasi certamente Samuel Umtiti e Jean-Clair Todibo, mentre Junior Firpo e Nelson Semedo sono legati ad eventuali offerte. A centrocampo c'è l'ex Inter Rafinha, mentre in attacco attenzione ai big: Luis Suarez è l'altro epurato di lusso, ma salvo sorprese lascerà il Camp Nou anche Philippe Coutinho.