Al via il calciomercato - Bayern e PSG: così cambieranno le finaliste dell'ultima Champions

Campione d'Europa in carica dopo aver vinto le final eight, il Bayern Monaco per la prossima stagione ha già definito due acquisti: l'esterno d'attacco Leroy Sané e il portiere Alexander Nübel. In attacco la squadra è praticamente definita, e l'unico innesto potrebbe essere il riscatto di Ivan Perisic dall'Inter. Negli altri reparti, invece, tutto dipende dalle uscire: a centrocampo praticamente certa la partenza di Thiago Alcantara (destinazione Liverpool): se va via anche Tolisso, un nuovo acquisto sarebbe a quel punto necessario. In difesa, proseguono le trattative per i rinnovi dei contratti di Boateng e Alaba, entrambi in scadenza nel 2021. Solo se non andranno a buon fine queste trattative si tornerà sul mercato.

Finalista dell'ultima Champions, il Paris Saint-Germain andrà principalmente a sostituire chi è andato via: Leonardo è al lavoro per l'acquisto di un terzino destro al posto di Meunier, di un centrale di difesa per sostituire l'ormai ex capitano Thiago Silva e un'alternativa in attacco a Mauro Icardi visto che questa estate hanno salutato sia Cavani che Choupo Moting. Possibile anche un nuovo innesto a centrocampo, ma solo in caso di partenza di Leandro Paredes.