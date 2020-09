Al via il calciomercato - Cinque giocatori sconosciuti ai più che giocheranno in Serie A

Colpi per specialisti. Per addetti ai lavori con voglia di sorprendere e stupire, un po' come fece l'Hellas Verona un anno fa quando dal Belgio pescò Sofyan Amrabat: centrocampista che dodici mesi fa non conosceva nessuno e ora è uno dei migliori del nostro campionato. Oggi inizia ufficialmente la sessione di calciomercato, ma tanti acquisti in Serie A sono già stati definiti.

Ma quali sono i volti sconosciuti ai più già ufficializzati dai club di Serie A? Ecco la nostra top 5.

Mergim Vojovoda (dallo Standard Liegi al Torino)

Kaan Ayhan (dal Fortuna Dusseldorf al Sassuolo)

Mikkel Damsgaard (dal Nordsjaelland alla Sampdoria)

Kevin Rüegg (dallo Zurigo all'Hellas Verona)

Daam Foulon (dal Waasland-Beveren al Benevento)