Al via il calciomercato - Da De Paul a Koulibaly: tutte le stelle pronte a lasciare la Serie A

Non solo acquisti eccellenti. Come ogni anno, tanti campioni lasceranno la Serie A, attratti da progetti e contratti migliori. Sembra essere la volta buona per Kalidou Koulibaly: il difensore del Napoli dovrebbe cedere alle lusinghe del Manchester City e stavolta De Laurentiis non sembra intenzionato a mettersi di traverso. Per Rodrigo De Paul è il momento del salto di qualità: l'argentino potrebbe volare dal connazionale Bielsa e far parte dell'ambizioso Leeds, tornato in Premier League dopo 16 anni. Stesso discorso anche per Sergej Milinkovic-Savic: dopo anni di apprezzamenti a livello europeo (soprattutto da Parigi), qualcuno sarà disposto a investire per il Sergente?

Skriniar e Higuain ai saluti - Milan Skriniar non ha vissuto una stagione esaltante nell'Inter di Antonio Conte, penalizzato anche da un sistema di gioco che non esalta le sue caratteristiche. Lo slovacco potrebbe essere uno dei sacrificati (insieme a Brozovic) per raggiungere i grandi obiettivi. Per quanto riguarda il Pipita, la sua avventura con la maglia bianconera è ai titoli di coda. Pirlo gli ha già dato il benservito, adesso manca l'accordo con la società e poi sarà libero di trovare una nuova squadra. Anche Sami Khedira e Douglas Costa sono sulla lista dei cedibili. Resta da definire la situazione di Lautaro Martinez: il Barcellona non lo ha mollato, ma adesso ha un problema molto più urgente da risolvere. Infine, Ismael Bennacer è sempre nel mirino di Manchester City e Paris Saint-Germain, anche se il Milan non sembra avere intenzione di privarsene.