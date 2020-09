Al via il calciomercato - Da Godin a Brozovic: tutti gli esuberi dell'Inter

Prima il tesoretto, poi gli attesi rinforzi. La strategia dell'Inter sul mercato sembra essere chiara, anche se Marotta e Ausilio dovranno darsi parecchio da fare per piazzare tutti gli esuberi della rosa. Sono tanti, infatti, i giocatori sulla lista di partenza, per motivi diversi.

I big sacrificabili - Milan Skriniar, come Diego Godin, ha vissuto una stagione molto complicata. Lo slovacco non è sembrato particolarmente a suo agio nel 3-5-2 di Conte e potrebbe essere il sacrificato eccellente per fare cassa. Stesso discorso per l'ex Atletico, mentre Marcelo Brozovic ha manifestato l'intenzione di restare : su di lui c'è il Bayern Monaco e non sono esclusi colpi di scena nelle prossime settimane. A proposito di Bayern, c'è sempre in piedi la trattativa relativa a Ivan Perisic.

Tesoretto indispensabile - Chi invece può andar via più a cuor leggero è Dalbert: il brasiliano, a fronte di un'offerta equa, sarà ceduto senza troppi rimpianti. L'Inter spera di fare cassa anche con Matias Vecino, Radja Nainggolan e Joao Mario, tre elementi che possono ancora dire tanto a buoni livelli.

Via in prestito - I nerazzurri hanno anche diversi giovani da sistemare. Da Agoumé a Dimarco, passando per Gravillon e Salcedo, sono in tanti con la valigia in mano, pronti a fare esperienza e dimostrare di poter vestire, un giorno, la maglia della Beneamata.