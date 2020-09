Al via il calciomercato - Da Kantè a Suarez: tutte le stelle che possono arrivare in Serie A

Quali sono le stelle che possono arrivare in Serie A in questa finestra di calciomercato? L'elenco nel primo giorno ufficiale di calciomercato non è di quelli lunghi: sarà una sessione atipica, più breve del previsto, con molti più trasferimento interni e meno soldi. E inoltre qualcuna è già arrivata, come Hakimi all'Inter, Pedro alla Roma o Osimhen al Napoli.

La Juventus alla ricerca del centravanti è al momento al lavoro su due fronti: una pista porta a Edin Dzeko, un'altra alla punta del Barcellona Luis Suarez. Sempre dalla Catalogna, può sbarcare in Italia Arturo Vidal: sei mesi dopo, il centrocampista cileno torna in trattativa con l'Inter ma questa volta con maggiori possibilità di successo. L'Inter sta trattando anche l'acquisto di N'golo Kantè, primo obiettivo per la linea mediana. Sull'altra sponda del naviglio, il Milan più che su una stella è concentrato su un prospetto di top player come Brahim Diaz, classe '99 del Real Madrid.

Grandi nomi anche per il mercato dell'Atalanta, che in attesa di capire che ne sarà di Ilicic ha bloccato la stella del calcio russo Aleksey Miranchuk e tratta con l'Olympique Marsiglia Florian Thauvin. Occhio infine al colpo Lazio: Vedat Muriqi è un centravanti kosovaro che nell'ultima stagione ha fatto benissimo con la maglia del Fenerbahçe.