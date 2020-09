Al via il calciomercato - Da Nainggolan a Perin: chi è andato via ma è pronto a tornare

vedi letture

Oggi comincia ufficialmente il calciomercato e sentiremo tante volte il famoso ritornello lanciato anni fa da Adriano Galliani, prendendo in prestito una famosa canzone di Antonello Venditti: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Chi, però, può tornare a vestire i vecchi colori? Il primo nome è sicuramente Radja Nainggolan: il Cagliari, che lo aveva riportato in Sardegna un anno fa, vuole convincere l'Inter a cedere il centrocampista belga e metterlo a disposizione di Eusebio Di Francesco. Un amore che non si scorda, come quello del Genoa per Mattia Perin: l'estremo difensore di proprietà della Juventus è pronto a difendere nuovamente la porta del Grifone.

Smalling e Perisic - La nuova Roma di Dan Friedkin vivrà una sorta di anno zero, ma vorrebbe ripartire dalle certezze maturate nella scorsa stagione. La probabile cessione di Patrik Schick al Bayer Leverkusen potrebbe facilitare il rientro nella Capitale di Chris Smalling, leader della difesa e uomo di esperienza fondamentale per far crescere i tanti giovani della rosa. Diversa, invece, è la situazione legata a Ivan Perisic: Flick spinge per avere ancora il croato, l'Inter se ne priverebbe volentieri in cambio di soldi freschi da investire. Infine, due operazioni che riguardano le genovesi: Jaison Murillo potrebbe prolungare la sua esperienza a Vigo, mentre il Genoa ha deciso di credere in Mattia Destro e di cedere nuovamente Gunter al Verona.