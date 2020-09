Al via il calciomercato - Ecco i giocatori che da oggi sono ufficialmente svincolati

Tanti e diversi, i giocatori che nella giornata di oggi hanno visto scadere i contratti con le rispettive squadre. Il lockdown e lo stop dei campionati avevano posticipato la chiusura stagionale al 31 agosto e proprio per questo oggi, con l'avvio del calciomercato, i tanti giocatori svincolati potranno firmare con le nuove squadre. E' questo il caso di Lorenzo De Silvestri, terzino fresco di addio al Torino che nelle prossime ore firmerà col Bologna. Il Napoli, invece, questa mattina ha ufficialmente salutato José Maria Callejon dopo 7 stagioni: lo spagnolo lascerà definitivamente i campi di Serie A tornando in patria. Un altro nome da tempo chiacchierato è quello di Giacomo Bonaventura: il centrocampista ha detto addio al Milan, sulle sue tracce ci sono da tempo Benevento, Fiorentina e soprattutto Hellas Verona. I rossoneri però hanno dovuto salutare anche Lucas Biglia. In casa scaligera, detto del possibile arrivo di Bonaventura, ha lasciato Fabio Borini, ora libero di trovarsi una nuova sistemazione. Ma come detto i nomi sono tanti e di diversa caratura: Borja Valero ha lasciato l'Inter, Andrea Bertolacci la Sampdoria, Luca Cigarini e Fabrizio Cacciatore il Cagliari.