Al via il calciomercato - Ecco quanto ha già speso (e incassato) la Juve per la nuova stagione

Apre oggi ufficialmente la nuova finestra di calciomercato. Nel frattempo, già tante operazioni sono state definite e il club che fin qui s'è mosso di più - sia in entrata che in uscita - è la Juventus campione d'Italia. Numeri alla mano la società bianconera è quella che fin qui in Serie A ha speso di più e incassato di più. Pagati 87 milioni per avere Arthur, il giovane Correia e McKennie in prestito (per l'ex Schalke 04 ballano altri 18,5 milioni per l'eventuale riscatto). Fuori dal conteggio c'è Kulusevski preso a gennaio per 35 milioni di euro. Incassato 83,3 milioni per le cessioni di Pjanic, Muratore, Moreno e Mavididi.