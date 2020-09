Al via il calciomercato - Eriksen sei mesi dopo: quale futuro per il campione danese?

A gennaio la stampa internazionale aveva applaudito il colpaccio messo a segno, un po' a sorpresa, dall'Inter. Christian Eriksen rifiutava da tempo il rinnovo col Tottenham, da qui l'intuizione di Ausilio e Marotta che per il danese hanno sborsato circa 20 milioni di euro. L'euforia trasmessa all'ambiente dal colpo danese è però durata pochissimo: Antonio Conte, che dai suoi giocatori pretende compiti tattici ben precisi, ha faticato non poco ad inserirlo nell'impianto dei titolari. Il 3-5-2 puro si è trasformato in 3-4-1-2, ma Eriksen non ha mai convinto fino in fondo. Non tanto quando ha la palla fra i piedi, quanto piuttosto nell'intensità delle giocate e nei compiti difensivi. Per questo, oggi, dopo soli 6 mesi dal suo arrivo a Milano è giusto fare dei ragionamenti sul suo futuro. La voglia e l'ambizione di Conte è quella di coinvolgerlo sempre più e farlo diventare un titolare della sua Inter. Ma ancora, a pochi giorni dal raduno nerazzurro, di certezze non ce ne sono. Anzi. Eriksen ha certamente voglia di far cambiare idea al tecnico e zittire gli scettici, ma un giocatore del suo calibro (e nella sua situazione) è per forza di cose seguito dai top club europei. E magari, con una proposta radente i 50 milioni di euro, l'Inter potrebbe pure pensare di lasciarlo partire.