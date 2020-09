Al via il calciomercato - Fine di un ciclo: al Napoli quest'estate si volta definitivamente pagina

vedi letture

Sta per partire Allan, è arrivato Victor Osimhen, l'acquisto più costoso della storia del Napoli. Erano già arrivati Politano, Demme, Lobotka, Rrahmani e Petagna, partiranno Milik, Koulibaly, Llorente, Younes, Ounas e Ghoulam. Il Napoli che si presenterà ai nastri di partenza per la stagione 2020/21 sarà squadra completamente rinnovata rispetto a quella di un anno fa. Fallito il progetto Ancelotti, già a gennaio la società ha dato il via a una rivoluzione che nelle intenzione di Giuntoli dovrà essere completate questa estate. "Bisogna capire - ha detto ieri De Laurentiis dal ritiro di Castel di Sangro - come eliminare chi ormai ha fatto il suo tempo al Napoli ed inserire nuove figure". Tra le nuove figure ci sarà sicuramente un esterno d'attacco che vada a sostituire Callejon, giocatore da oggi ufficialmente svincolato. Poi tutto dipenderà dalle uscite: uno esce, un altro entra. Un gioco necessario per evitare di creare un gruppo con tanti, troppi, calciatori.