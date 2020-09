Al via il calciomercato - I 3 grandissimi colpi che verranno ufficializzati in questa sessione

vedi letture

Il Chelsea, già regina del mercato, non ha alcuna intenzione di fermarsi. E nelle prossime ore il patron Roman Abramovic regalerà a Franck Lampard un altro colpo ad effetto. L'arrivo al Leverkusen di Partick Schick infatti libererà Kai Havertz, talentino tedesco che l'Italia del pallone ha recentemente visto all'opera contro l'Inter in Europa League. 100 i milioni che i Blues verseranno nelle casse delle Aspirine, con Havertz che volerà presto a Londra per espletare le formalità del caso.

Arriverà dall'Olanda, invece, Donny van de Beek, fresco e fiammante nuovo acquisto del Manchester United. L'inserimento delle altre big inglesi ha consigliato i vertici dei Red Devils di alzare l'offerta all'Ajax e chiudere l'operazione, che alla fine avrà costi importanti. Per il suo cartellino, lo United pagherà una cifra molto vicina ai 50 milioni di euro, con Solskjaer che potrà così avere a disposizione un super centrocampo con l'olandese, Pogba e Bruno Fernandes.

Infine Thiago Alcantara. Lo spagnolo lascerà il Bayern Monaco campione d'Europa, la decisione è presa da tempo e il successo in Champions League non sposterà gli equilibri. 30 milioni di euro la valutazione dell'ex Barcellona che salvo clamorosi ed inattesi colpi di scena lascerà la Baviera per sposare il progetto Liverpool di Jurgen Klopp.