Al via il calciomercato - L'Atalanta dopo Miranchuk: gli obiettivi per sorprendere ancora

Un mercato da non sbagliare per sorprendere ancora. Un mercato che dovrà sopperire a qualche partenza dando magari a Gasperini qualche alternativa in più. Già preso Aleksey Miranchuk in attesa di capire che ne sarà di Josip Ilicic, ci sarà ora da sostituire Timothy Castagne, giocatore a un passo dal trasferimento al Leicester City. In difesa l'obiettivo numero uno è Romero, al Genoa nell'ultima stagione ma di proprietà della Juventus. Poi, sistemate le fasce e la difesa, sarà caccia all'attaccante: Gasperini vuole in attacco un ulteriore alternativa al centravanti titolare Duvan Zapata.