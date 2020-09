Al via il calciomercato - L'estate che svelerà le vere ambizioni di Rocco Commisso

vedi letture

Lo aveva annunciato Rocco Commisso, senza mezzi termini. "L'obiettivo del primo anno è quello di far meglio di quello precedente", la sintesi del pensiero del patron della Fiorentina reduce dalla salvezza all'ultima giornata contro il Genoa. Quest'anno, nonostante le difficoltà, la squadra di Iachini ha raggiunto le acque sicure con qualche domenica di anticipo sul termine della stagione e ora, in vista del prossimo campionato, le ambizioni dovranno per forza di cose crescere.

E il mercato, in tal senso, come sempre sarà termometro della situazione: a gennaio per settembre, Barone e Pradé avevano chiuso il colpaccio Amrabat per 20 milioni di euro. Una cifra importante, per il giocatore rivelazione dello scorso campionato. Un buon inizio, per la squadra viola, che però nelle prossime settimane subirà comunque un restyling importante. Dovrà arrivare un difensore, un centrocampista in grado di far partire la manovra, forse un esterno e, probabilmente, un attaccante. E come detto, dai nomi che riusciranno a portare in riva all'Arno gli uomini mercato si capirà che tipo di ambizione avrà la Fiorentina 2020/2021. Alcuni nomi? In difesa si è parlato di Thiago Silva, ma pure di Izzo e Ceppitelli. A centrocampo radar puntati su Torreira, su Paredes, su Petriccione. Mentre davanti, per qualcuno, il sogno è quel Mario Mandzukic che solo pochi mesi fa aveva salutato l'Italia per andare a giocare in Qatar, ma pure quel Kris Piatek partito dal Milan per cercare fortune in Germania.