Al via il calciomercato - La nuova Inter di Conte a caccia dell'esperienza per tornare a vincere

Il summit di Villa Bellini ha tracciato linee guida e indicato i principi che il calciomercato dell'Inter dovrà seguire per assecondare le esigenze di Antonio Conte. Lo scorso anno si puntò sulla qualità a prescindere dall'età e dall'esperienza. Un errore, secondo il tecnico nerazzurro che in diverse occasioni ha fatto capire come per vincere serva anche l'abitudine a vincere. Per questo motivo il mercato dell'Inter, quest'estate, avrà un timbro diverso rispetto al recente passato: sono da leggere così, i sempre più probabili acquisti di Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal.

Nella rosa interista della stagione che si è appena conclusa l'unico giocatore con una storia di successi alle spalle era Diego Godin. E qualcosina Romelu Lukaku, oltre ad Ashley Young arrivato a gennaio. Poi poco o niente. E Conte, con Kolarov e Vidal, vuole migliorare proprio questo aspetto. Poco importa se il progetto a lunga scadenza ne risentirà, con profili del genere sarà più semplice provare a vincere ora e subito. E anche l'eventuale nuovo arrivo in attacco avrà probabilmente queste caratteristiche, se è vero com'è vero che nei mesi scorsi Conte aveva chiesto, in momenti diversi, i vari Dzeko, Llorente e Giroud.