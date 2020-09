Al via il calciomercato - La Roma e l'estate più difficile. Nonostante l'arrivo di Friedkin

Vendere per poi ripartire. Abbassare l'età media per aprire un nuovo ciclo. Snellire il monte-ingaggi per poi, solo dopo, pensare davvero a nuovi colpi da definire quando Friedkin avrà idee più chiare sulla direzione che dovrà prendere il suo progetto. L'estate della Roma è di quelle atipiche, strane perché nell'estate in cui tutto è cambiato si naviga a vista, con la prospettiva di acquistare nuovi giocatori solo dopo le cessioni. Un mercato a costo zero, che fino a questo momento ha visto nello svincolato Pedro l'unico innesto e che ha nella cessione degli esuberi la sua principale mission: Kolarov (35 anni a novembre), Dzeko (34), Fazio (33), Olsen (30), Juan Jesus (29), Santon (29), Florenzi (29), Peres (30), Perotti (32) e Pastore (31) sono i giocatori che la Roma proverà a vendere in tutti i modi ma non gli unici sul mercato. Perché a eccezione di Zaniolo, Pellegrini, Mirante, Carles Perez, Villar e Ibanez, tutti gli altri possono partire con la giusta offerta. O con la giusta contropartita: l'acquisto di Milik, ad esempio, potrebbe essere definito sacrificando Under e/o Veretout.