Al via il calciomercato - Lazio in pesante ritardo: servono almeno 4 acquisti per la Champions

Un attaccante, un centrocampista, un esterno alto e un difensore. Dopo l'ottimo terzo posto (tra i rimpianti) ottenuto nello scorso campionato, la Lazio si prepara ad affrontare la stagione della maturità, quella in cui la squadra di Simone Inzaghi dovrà confermarsi in Serie A e farsi onore in Champions. Obiettivi complicati, soprattutto se il mercato non regalerà al tecnico piacentino i rinforzi attesi e sperati. Per ora sono arrivati solo Gonzalo Escalante e Pepe Reina, ma i biancocelesti avranno bisogno di almeno un ritocco per reparto, se vorranno essere davvero competitivi. Il tempo stringe e Tare sembra essere vicino solo a Vedat Muriqi, attaccante del Fenerbahce. Perso David Silva, il ds albanese deve cercare un nuovo nome sulla trequarti, mentre sulla corsia sinistra il prescelto sembra essere Mohamed Fares. Poi sarà necessario anche ritoccare la difesa: l'obiettivo principale resta Marash Kumbulla. Cosa vuole fare la Lazio da grande? Lo scopriremo in questo mese di frenetiche trattative.