Al via il calciomercato - Le migliori operazioni già definite in Ligue 1

vedi letture

Tanti movimenti interni e pochissimi colpi, complice anche l'immobilismo del Paris Saint-Germain, impegnato in Champions League fino all'ultimo atto. Il miglior acquisto della Ligue 1 2020-21, per nome e importanza, è senza dubbio Mauro Icardi, riscattato dall'Inter per 50 milioni. Il Lille, dopo aver ceduto Victor Osimhen al Napoli, ha subito trovato il sostituto: Jonathan David, acquistato dal Gent per oltre 30 milioni. Chiudiamo con l'esperienza di Morgan Schneiderlin, fortemente voluto da Patrick Vieira per il suo Nizza e strappato all'Everton per poco più di 2 milioni.