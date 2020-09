Al via il calciomercato - Le migliori operazioni già definite in Premier League

vedi letture

Inizia oggi il calciomercato anche in Inghilterra, che si conferma la culla degli affari più importanti e costosi. Il trasferimento di Leo Messi al Manchester City potrebbe riscrivere la storia del mercato, ma intanto nessun club resta a guardare. Letteralmente scatenato il Chelsea, che ha già definito innesti del calibro di Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech e Thiago Silva. Ha lasciato invece i blues il brasiliano Willian, che s'è accasato all'Arsenal. Il Leeds neopromosso ha speso 40 milioni di euro per acquistare Rodrygo dal Valencia, cifra leggermente inferiore rispetto a quella sborsata dal City per prendere Nathan Aké dal Bournemouth. Tra le migliori operazioni fin qui definite, anche il nuovo terzino destro del Tottenham: è Matt Doherty e arriva dal Wolverhampton. Ecco le migliori operazioni già definite in Inghilterra secondo TMW.

Werner, Chilwell, Ziyech e Thiago Silva al Chelsea

Willian all'Arsenal

Rodrygo al Leeds United

Nathan Aké al Manchester City

Matt Doherty al Tottenham