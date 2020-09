Al via il calciomercato - Le prossime mosse del Milan dopo Ibrahimovic e Tonali

vedi letture

Chiuso Sandro Tonali e soprattutto Zlatan Ibrahimovic, il Milan vuole ancora essere protagonista sul mercato in entrata. Per quanto riguarda l'attacco, il nome forte è ancora quello di Brahim Diaz del Real Madrid: contatti in corso, il classe '99 piace per qualità e carta d'identità e la speranza è che possa ripercorrere le orme di Theo Hernandez. Milan e Real stanno ragionando sulla formula del prestito con diritto di riscatto, anche se i Blancos vorrebbero in qualche modo mantenere il controllo sul giocatore. Quindi Tiemoue Bakayoko: anche il centrocampista è vicinissimo al rientro al Milan. Col Chelsea la formula giusta sarà quella del prestito con diritto o obbligo di riscatto, una volta sistemato questo "dettaglio" il francese farà ritorno a Milanello.

Quindi, una volta sistemate queste due questioni, ci sarà tempo e modo anche per parlare di Ante Rebic: il croato ha un altro anno di prestito, ma il Milan vorrebbe riscattarlo dall'Eintracht. Al momento, ciò che blocca l'operazione è il diritto in mano alla Fiorentina per quel che riguarda il 50% della vendita del croato da parte del club di Fracoforte.