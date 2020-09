Al via il calciomercato - Rinnovo o addio: comunque vada, per Dybala è un'estate decisiva

"Più qualità c'è, più possibilità hai di vincere". E' stato chiaro Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, parlando della coesistenza tattica di Paulo Dybala con CR7. Una questione che si porta avanti da oramai 2 anni, ovvero da quando il portoghese è sbarcato sul pianeta juventino. Lo scorso anno la Joya era stata vicinissa all'addio con destinazione Inghilterra, Manchester United o Tottenham. Quest'anno la situazione sembra leggermente diversa: l'altalenante stagione con Sarri ha quantomeno fatto capire che i due insieme possono giocarci. E Pirlo ha tutta l'intenzione di provare questa strada. Ma le vie del mercato, si sa, sono infinite. Ad oggi Paulo Dybala è felice a Torino e la Juventus è felice di tenerlo, ma nelle prossime settimane qualcosa potrebbe cambiare. Perché le sirene dalla Premier non mancano e chissà che proprio il Barcellona non possa decidere di fare un tentativo per l'argentino una volta che sarà certificato l'addio di Leo Messi. Sullo sfondo, giusto sottolinearlo, resta viva la trattativa per il rinnovo del contratto oltre il 2022: le parti ne stanno parlando da mesi, ma ancora la quadra (soprattutto economica) non è stata trovata.