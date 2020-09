Al via il calciomercato - Spezia, Crotone e Benevento: tante operazioni per le neopromosse

vedi letture

Benevento, Crotone e Spezia. Tre neo promosse che hanno tutta l'intenzione di stupire, alla prima stagione in Serie A. E per farlo, dovranno portare avanti importanti movimenti sul mercato in entrata. Anche se gran parte dei nuovi acquisti dovrà essere legato a idee e intuizioni, più che a spese folli.

Il Benevento, fra le tre, è quella che sembra aver più voglia di investire: c'è voglia di regalare a Inzaghi giocatori di esperienza, anche internazionale. Gli interessamenti per Sturridge e Remy, fra gli altri, sono solo alcuni esempi dei target che si sono posti le Streghe. In entrata sono già arrivati Glik, Ionita e Foulon che presto saranno raggiunti da Lapadula. Ma come detto gli obiettivi sono ambiziosi e vanno da Gervinho a Bonaventura, passando per Cornelius, Caprari e Justin Kluivert.

Quindi il Crotone: il 3-5-2 di mister Stroppa ha bisogno di ritocchi di qualità. Gli obiettivi principali ad oggi sembrano essere un portiere, un centrale di sinistra per la difesa a tre, un laterale destro, un centrocampista e un attaccante che possa dare il cambio a Simy. I nomi? Tanti e diversi: da Carnesecchi a Gravillon, passando per Dell'Orco, Tripaldelli, Cigarini, Agoume, Di Carmine e Alfredo Donnarumma.

Chiusura con lo Spezia: la priorità per Italiano è quella di sistemare la questione portiere, tentativi in corso con l'Udinese per trattenere Scuffet, l'alternativa è Joronen. In difesa servirà un rinforzo per sostituire l'infortunato Capradossi, mentre davanti serviranno almeno due rinforzi: una prima punta, ricorrente il nome di Scamacca, e un attaccante esterno. In tal senso, piace il talento del Bologna Skov Olsen, così come Millico del Torino.