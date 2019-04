© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'ombra dei cannonieri. Patrick Cutrone e Moise Kean, quarto e terzo nella classifica dei 100 giovani d'Italia di TMW . Uno di fronte all'altro, nella sfida tra Juventus e Milan. '98 contro 2000, col sorpasso recente del giovane bianconero, che ha trovato spazio e soprattutto gol, con una regolarità impressionate: 4 in 6 partite di campionato, Kean segna ogni 50 minuti. Cutrone ha fatto fatica, soprattutto dall'arrivo di Piatek: con Higuain, tutto sommato, aveva trovato spazio. Col polacco molto meno, e comprensibilmente il suo entourage ha chiesto più spazio . Lo ha ottenuto, di recente, proprio Kean: convocato in nazinoale maggiore, ha scavalcato proprio Cutrone nella speciale classifica dei marcatori under 21 con più gol in questa Serie A (a quota 5 c'è Pinamonti, ma con un minutaggio molto più ampio). Domani andranno in panchina entrambi, salvo sorprese: Gattuso ha tentato l'esperimento doppia punta e non è andata benissimo, Allegri ha già annunciato che giocheranno Dybala e Mandzukic . Ma Kean e Cutrone sanno farsi largo.