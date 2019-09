Alla ricerca del 9: Belotti e l'eredità pesante dei bomber del passato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stagione che porta a Euro2020 è cominciata (quasi) nel migliore dei modi per Andrea Belotti. Il Gallo non è riuscito a trascinare il suo Torino alla fase a gironi di Europa League ma ha avuto un rendimento straordinario nelle prime uscite ufficiali: sette reti in otto partite, una condizione fisica già ottimale e una convocazione meritata per il doppio impegno ravvicinato degli azzurri. Mancini, dopo averlo ignorato per un po' di tempo, è tornato ad affidarsi all'attaccante di Calcinate, che ha ripagato la fiducia segnando in Armenia il suo sesto gol in Nazionale e sfoderando una prestazione alla Belotti, tutta grinta e sacrificio. Qualche errore evitabile c'è stato, ma nel complesso ci sono tanti aspetti per cui il CT può essere soddisfatto.

Una ricerca continua - L'Italia, che cerca disperatamente un vero leader offensivo, spera che Belotti continui a migliorare e possa trascinare i compagni anche quando la posta in palio sarà più alta. Agli azzurri manca un grande bomber dai tempi delle vacche grasse, quando gli allenatori potevano scegliere tra Christian Vieri, Roberto Baggio, Filippo Inzaghi, Francesco Totti e Alessandro Del Piero. I marcatori più prolifici, negli ultimi anni, sono stati Daniele De Rossi, Mario Balotelli ed Eder, ma solo SuperMario è riuscito ad andare a segno con continuità nelle grandi manifestazioni. Tra i convocabili, alle spalle del neo bresciano, il miglior realizzatore è l'eterno Fabio Quagliarella (9), seguito da Ciro Immobile (7) e Lorenzo Insigne (6), agganciato ieri proprio da Belotti. La differenza con le altre Nazionali, in termini di incisività ed esperienza internazionale del centravanti titolare, è quasi imbarazzante e questo, forse, spiega bene i recenti risultati ottenuti dagli azzurri, oltre a un dato statistico incredibile: in vetta alla classifica all time c'è ancora Gigi Riva (35), seguito da Meazza e Piola.

Filosofie da integrare- Un problema in ogni caso relativo, che riguarda non solo le punte ma tutto il collettivo. L'Italia, storicamente, ha sempre fatto della difesa il proprio punto di forza e ha ottenuto gran parte dei suoi successi grazie ad essa: pensiamo ad esempio al trionfo iridato del 2006, quando i capocannonieri furono Toni e Materazzi con due reti. Mancini, che sta lavorando per inculcare una nuova mentalità e un nuovo stile, si augura che la tendenza possa invertirsi e che gli attaccanti possano essere protagonisti anche grazie al bel gioco. Una nuova filosofia, senza però dimenticare le origini.