Alla ricerca del salvatore della patria

Contro la Svezia doveva essere Insigne. Con il Portogallo sarebbe, anzi sarà, Federico Chiesa. Abituati ai secoli di abbondanza, dai Baggio ai Del Piero finendo con i Totti, passando prima dai Rivera e i Mazzola, gli italiani ora si ritrovano a dover trovare un nuovo moloch, un campione che possa spostare gli equilibri, che possa infiammare una Nazionale che in questo preciso momento storico e al minimo da 60 anni a questa parte. Nemmeno dopo la Corea, nel 1966, l'Italia poteva dirsi così da rifondare. Ma con una grossa differenza: il problema è sopratutto di testa, quasi che indossare la maglia azzurra sia un sacrificio e non un onore, un blocco mentale più che pura esaltazione.

E, in tutto questo, proviamo sempre ad attaccarci al nostro uomo più in forma, quello che deve decidere le partite da solo, senza capire che il calcio è un gioco di squadra, che la bravura dei Bonucci e dei Chiellini potrebbe pareggiare quella dei migliori attaccanti avversari. D'altro canto proprio il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto la finale contro la Francia di Griezmann e Pogba (ma senza Mbappé), facendo di necessità virtù, sperando nelle proprie caratteristiche e poi trovando il gol con un Eder tanto legnoso quanto efficace.

A noi, invece, serve il salvatore della patria. Così in calcio come in politica. Lo invochiamo, speriamo che grazie a lui tutto quanto vada a posto. Il processo è lungo, l'Italia ha bisogno, più che di un Garibaldi, di un D'Azeglio. Bisogna "fare gli italiani", nel senso massimo del gruppo. Solo così ci scrolleremo di dosso i fantasmi del Bernabeu. Che aleggiano da un anno a questa parte.