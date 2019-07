Alla scoperta di... Skov Olsen: telenovela conclusa per il nuovo Robben

Una telenovela lunga e dall'esito incerto che salvo ulteriori colpi di scena si risolverà definitivamente nella giornata di domani, quando Andreas Skov Olsen sarà ufficialmente un calciatore del Bologna.

La storia - Nato, cresciuto e affermatosi nel Nordsjaelland. Arrivato nel settore giovanile nel 2009, l'esordio in prima squadra è datato luglio 2017 e ad oggi la sua avventura nella società danese si chiude con numeri davvero interessanti: 49 presenze totali e 26 reti. Il Bologna ha impiegato qualche settimana più del previsto per chiudere l'operazione, ma come detto domani arriverà la tanto attesa ufficialità.

Le caratteristiche - Attaccante esterno classe '99, Skov Olsen ha buon fisico e ottima tecnica. E' un mancino naturale che ama giocare sulla destra e rientrare per il tiro in porta, non a caso il suo idolo da sempre è un certo Arjen Robben. In passato, nelle giovanili, la velocità pareva potesse essere il suo punto debole. Ma gli allenamenti mirati e un'ottima etica del lavoro lo hanno migliorato a tal punto che ora la rapidità è' diventata una delle armi del suo bagaglio tecnico.

Nome e cognome: Andreas Skov Olsen

Età: 19

Ruolo: attaccante esterno

Club di provenienza: Nordsjaelland

Formula del trasferimento: titolo definitivo per 6 milioni di euro

Numeri dell'ultima stagione: 44 presenze, 26 gol e 6 assist