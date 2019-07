Alla scoperta di... Tomiyasu: non solo un colpo mediatico per il Bologna

Un colpo a sorpresa per il Bologna targato Walter Sabatini. Takehiro Tomiyasu ha fatto il suo sbarco sul pianeta Bologna dopo il passaggio intermedio in Belgio e la curiosità da parte di tifosi e addetti ai lavori è ovviamente altissima. Un colpo certamente mediatico vista la provenienza, ma su cui lo staff tecnico e dirigenziale rossoblù è pronto a scommettere. "Rappresenta il presente ed il futuro", ha confessato in sede di presentazione l'ad Claudio Fenucci.

La storia - Nato calcisticamente in patria, nell'Avispa Fukuoka, Tomiyasu si è imposto fin da subito come uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico nipponico. Dopo la trafila delle giovanili, nel 2015 ecco la promozione in prima squadra dove rimane per due anni, fino al 2017. Nel gennaio 2018 il cambio vita ed il passaggio in Belgio al Sint-Truiden, club con cui giocherà una stagione e mezzo. Quindi il passaggio, recente, al Bologna e l'odierna conferenza stampa di presentazione.

Le caratteristiche - Considerato in patria uno dei 3 giocatori con più talento, Tomiyasu è un difensore centrale dotato di ottima fisicità (187cm) che gli permette di spiccare nel gioco aereo. In Belgio ha affinato il senso della posizione, ma nelle sue corde c'è un'insospettabile duttilità derivante anche dal suo essere ambidestro. All'occorrenza, infatti, è stato impiegato anche come difensore di destra e, seppur raramente, da mediano davanti alla linea arretrata.

Nome e cognome: Takehiro Tomiyasu

Età: 20

Ruolo: difensore centrale, terzino destro

Club di provenienza: Sint-Truiden

Formula del trasferimento: titolo definitivo

Numeri dell'ultima stagione: 40 presenze e 1 gol