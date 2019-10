Ancora a zero: Borja Valero, dimenticato all'Inter da Conte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il suo trasferimento da Firenze a Milano è stato accolto da una sommossa di forte rilievo nel capoluogo toscano. Poi l'Inter, dunque, con Luciano Spalletti, il ruolo di buon protagonista ma una stella che non ha brillato come tutti avevano sperato. La Fiorentina ha pensato al gran ritorno, poi non concretizzatosi, in estate i rumors di mercato anche in patria non sono mancati ma Borja ha deciso di andare avanti all'Inter. Con Antonio Conte, però, non sembra tatticamente l'uomo perfetto: per il 3-5-2 dell'allenatore salentino, evidentemente, Borja Valero non è l'uomo giusto. Perché servono dinamismo e gamba, capacità d'inserirsi e di concludere. Conte gli preferisce Sensi, Barella, Vecino, Gagliardini, Brozovic. Lui, per adesso, resiste. Anche se col contratto in scadenza nel 2020, l'addio sembra scontato, a gennaio o in estate.