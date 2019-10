Ancora a zero: Caldara e Perotti, giustificati dall'infortunio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulla carta, in questo Milan e in questa Roma, la titolarità di Mattia Caldara da una parte e di Diego Perotti dall'altra è comunque da valutare. Magari con Stefano Pioli cambierà il trend, quando da fine novembre il centrale potrà pian piano tornare a disposizione. Però con Marco Giampaolo la coppia centrale formata da Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli sembrava una delle poche certezze e garanzie all'interno dello sprofondo rossonero. Dall'altra parte c'è Perotti, che in questa stagione è rimasto sempre ai box e che per una lesione miotendinea al retto femorale sinistro ha saltato l'inizio di stagione. Il ds Gianluca Petrachi ha preso Mkhitaryan in un ruolo che conta pure di Kluivert e Under, oltre che dell'adattabile Zaniolo. Non troverà certo praterie e spazio certo ma per adesso il Monito ha la giustificazione dell'infortunio per essere ancora a zero.