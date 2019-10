Ancora a zero: la Fiorentina e una lunga lista di esuberi non piazzati

© foto di Federico De Luca

Esuberi che la Fiorentina non è riuscita a piazzare. Di fatto, questo rappresentano oggi per la società viola Valentin Eysseric, Cyril Thereau, Bryan Dabo, Sebastian Cristoforo, più due giocatori arrivati in estate ma che la nuova gestione avrebbe voluto piazzare come Jakob Rasmussen e Aleksa Terzic. L'ex giocatore del Nantes, Eysseric, ha giocato peraltro anche con la Primavera e si era visto prima soltanto in amichevole. Thereau potrebbe uscire a gennaio, ha richieste in B, ma il maxi ingaggio ne ha frenato finora l'addio. Dabo ha detto no alla Turchia in estate e ha avuto sondaggi, senza affondi, da Inghilterra e Francia. Per tutti la società gigliata cercherà una sistemazione anche a gennaio, perché Vincenzo Montella ha di fatto dimostrato di non credere in loro e di vederli fuori dal progetto viola. Gli zero minuti in A, per tutti, lo dimostrano.