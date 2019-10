Ancora a zero: Mandzukic e una storia già scritta. Manca il finale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il pretoriano di Massimiliano Allegri, Mario Mandzukic, conosce il suo destino da mesi. Manca solo la parola fine, la destinazione, la squadra dove giocherà. Quella dove è, ma dove non trova spazio, fuori dal progetto e fuori da tutto, è la Juventus. In estate il ds Fabio Paratici le ha realmente provate tutte ma dulcis in fundo Mandzukic ha sempre mancato l'accordo, così come la società, con l'eventuale destinazione. Pareva a un passo dal Qatar nelle scorse settimane, poi anche lì le distanze economiche si sono d'improvviso allargate e l'Al Gharrafa è andato su altri nomi più economici. Mandzukic è un esubero, forse il principale degli scontenti e inutilizzati del calcio italiano. Manca l'ultimo punto a una storia già scritta. Magari in inglese, magari al Manchester United.