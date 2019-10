Ancora a zero: Romagna, titolare a Cagliari e mai in campo a Sassuolo

Titolare al Cagliari, "inseguito da anni" dal Sassuolo ma, per adesso, mai in campo coi neroverdi. "Finalmente sono qui", aveva detto in sede di presentazione Filippo Romagna e tra una foto, un sorriso e un abbraccio, il dg Giovanni Carnevali lo aveva presentato come "un ottimo investimento". Per il futuro, però. Quel che stona e sorprende, per adesso, è il presente dove il ventiduenne di Fano non sta vedendo il campo. Davanti, per adesso, ha Gian Marco Ferrari, Marlo, Vlad Chiriches e pure Andreaw Gravillon, che almeno una gara l'ha giocata. Romagna mai, altro che in festa e in fiore. Non più tardi di un mese fa ha detto "è l'ambiente giusto per crescere", ma il classe '97 è in prestito dal Cagliari è per fare gli step giusti, per maturare, dovrebbe giocare di più. A differenza di quel che accade oggi.