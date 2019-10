Ancora a zero: Tonelli e Ciciretti, invenduti e sul mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In una rosa dove Carlo Ancelotti ha già utilizzato ben ventidue calciatori in Serie A, restano in pochi fermi al palo. Tra questi anche due giocatori che in estate erano sul mercato ma che sono rimasti invenduti: Lorenzo Tonelli e Amato Ciciretti. Il centrale aveva richieste anche da squadre importanti ma alla fine la Fiorentina è andata su Martin Caceres e l'accordo con altre non è andato in porto. Così Tonelli è ora in rosa come quinto centrale, visto che Sebastiano Luperto lo ha sopravanzato. L'addio è dietro l'angolo, resta sul mercato come Ciciretti per il quale è stata fumata nera con l'Ascoli nelle ultime ore del mercato. C'era anche il Pescara, l'ex Benevento è rimasto a Napoli dove non ha mai visto il campo. E dove difficilmente lo farà, a meno di un addio a gennaio.