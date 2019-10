Ancora a zero: tris d'attaccanti in attesa. Torino, il talento in panchina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il talento va in tribuna o in panchina, a Torino. Walter Mazzarri sta puntando sulle garanzie, sui suoi pretoriani: Andrea Belotti e Simone Zaza su tutti, per adesso Vittorio Parigini e Simone Edera sono a zero mentre il baby Vincenzo Millico ha giocato solo 34', con gol, nelle qualificazioni di Europa League. Parigini è in scadenza in estate e i granata vorrebbero comunque rinnovargli il contratto per cederlo in prestito a gennaio, magari in Serie B. Per Edera ci sono ipotesi anche in A: radiomercato li ha recentemente accostati a Bologna e Parma, il giocatore è comunque in uscita dopo che è sfumato l'addio negli ultimi giorni di mercato. Prestito in vista invece per Millico, che il Torino ha intenzione di far partire per fare esperienza. Tutti ancora a zero in Serie A, Mazzarri punta sui big e sui senatori per "cercare di far meglio anche della scorsa stagione", come ha detto ieri Urbano Cairo.